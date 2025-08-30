Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Goles de Arda Guler y Vinícius Júnior para voltear el partido a favor del Real Madrid sobre el Mallorca por una nueva jornada de LaLiga. El conjunto de Xabi Alonso comenzó perdiendo este encuentro a los 18 minutos, sin embargo, no se quedaron atrás y en menos de 2 minutos voltearon el partido con goles de Guler (37′) y Vini Jr. (38′).El Santiago Bernabéu se volvió loco con esta remontada, aunque para muchos otros, el conjunto blanco ya sabe que es sacar adelante esta clase de partidos.
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.