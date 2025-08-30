Goles de Guler y Vinícius para el 2-1 de Real Madrid vs. Mallorca | VIDEO: DSports
Goles de Arda Guler y Vinícius Júnior para voltear el partido a favor del sobre el por una nueva jornada de LaLiga. El conjunto de Xabi Alonso comenzó perdiendo este encuentro a los 18 minutos, sin embargo, no se quedaron atrás y en menos de 2 minutos voltearon el partido con goles de Guler (37′) y Vini Jr. (38′). El Santiago Bernabéu se volvió loco con esta remontada, aunque para muchos otros, el conjunto blanco ya sabe que es sacar adelante esta clase de partidos.

