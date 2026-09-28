Darwin Núñez marcó el 1-0 de Uruguay vs. Corea del Sur. (Video: Coupang Play / Foto: Getty Images)
Darwin Núñez marcó el 1-0 de Uruguay vs. Corea del Sur. (Video: Coupang Play / Foto: Getty Images)

Después de haber perdido por 3-1 en su pasado amistoso frente a Japón, en sabían que tenían que cambiar esa desteñida imagen que dejaron en el estreno de en el banquillo. En ese sentido, la fiesta charrúa ante comenzó a través del tanto de Darwin Núñez, quien a los 13′ puso el 1-0 a favor de la ‘Celeste’. Instantes más tarde, a los 27′, Giorgian de Arrascaeta aumentó la cuenta con un golazo desde fuera del área, imposible para el portero Kim Seung-gyu. Posteriormente, sobre el final de la primera parte, Kim Min-jae, en su intento por evitar el gol de Guillermo Varela, terminó marcando en propia puerta a los 43′.

Darwin Núñez marcó el 1-0 de Uruguay vs. Corea del Sur:

Darwin Núñez marcó el 1-0 de Uruguay vs. Corea del Sur. (Video: Coupang Play / Foto: Getty Images)
Darwin Núñez marcó el 1-0 de Uruguay vs. Corea del Sur. (Video: Coupang Play / Foto: Getty Images)

Giorgian de Arrascaeta marcó el 2-0 de Uruguay vs. Corea del Sur:

Giorgian de Arrascaeta marcó el 2-0 de Uruguay vs. Corea del Sur. (Video: Coupang Play / Foto: Getty Images)
Giorgian de Arrascaeta marcó el 2-0 de Uruguay vs. Corea del Sur. (Video: Coupang Play / Foto: Getty Images)

Autogol de Kim Min-jae para el 3-0 de Uruguay vs. Corea del Sur:

Autogol de Kim Min-jae para el 3-0 de Uruguay vs. Corea del Sur. (Video: Coupang Play)
Autogol de Kim Min-jae para el 3-0 de Uruguay vs. Corea del Sur. (Video: Coupang Play)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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