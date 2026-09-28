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¡Lo celebra Diego Forlán! Los goles de Uruguay para el 3-0 a Corea del Sur en amistoso
Después de haber perdido por 3-1 en su pasado amistoso frente a Japón, en Uruguay sabían que tenían que cambiar esa desteñida imagen que dejaron en el estreno de Diego Forlán en el banquillo. En ese sentido, la fiesta charrúa ante Corea del Sur comenzó a través del tanto de Darwin Núñez, quien a los 13′ puso el 1-0 a favor de la ‘Celeste’. Instantes más tarde, a los 27′, Giorgian de Arrascaeta aumentó la cuenta con un golazo desde fuera del área, imposible para el portero Kim Seung-gyu. Posteriormente, sobre el final de la primera parte, Kim Min-jae, en su intento por evitar el gol de Guillermo Varela, terminó marcando en propia puerta a los 43′.
Darwin Núñez marcó el 1-0 de Uruguay vs. Corea del Sur:
Darwin Núñez marcó el 1-0 de Uruguay vs. Corea del Sur. (Video: Coupang Play / Foto: Getty Images)
Giorgian de Arrascaeta marcó el 2-0 de Uruguay vs. Corea del Sur:
Giorgian de Arrascaeta marcó el 2-0 de Uruguay vs. Corea del Sur. (Video: Coupang Play / Foto: Getty Images)
Autogol de Kim Min-jae para el 3-0 de Uruguay vs. Corea del Sur:
Autogol de Kim Min-jae para el 3-0 de Uruguay vs. Corea del Sur. (Video: Coupang Play) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.