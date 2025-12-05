El grupo de Paraguay en el Mundial 2026 EN VIVO y EN DIRECTO se conocerá este viernes 5 de diciembre, tras el sorteo que se desarrollará en el Centro Kennedy de Washington D.C. de Estados Unidos. La ‘Albirroja’ fue una de las revelaciones en las Eliminatorias 2026 a pesar de haber pasado por tres entrenadores a lo largo de todo el proceso, y ahora de la mano de Gustavo Alfaro espera dar la sorpresa en suelo norteamericano. ¿Qué tan lejos llegarán los guaraníes en la Copa del Mundo? El sorteo se comenzará a las 12:00 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Paraguay) y será transmitido para toda Latinoamérica por DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en territorio paraguayo se verá por GEN, Trece y Unicanal.
|Grupo por confirmar
|Por confirmar
|Por confirmar
|Por confirmar
|Por confirmar
Partidos, fixture y calendario:
- Por confirmar
- Por confirmar
- Por confirmar
- Por confirmar
- Por confirmar
- Por confirmar