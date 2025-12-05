Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
Grupo de Uruguay en el Mundial 2026 EN VIVO: rivales, fixture, partidos, sedes y calendario
Grupo de Uruguay en el Mundial 2026 EN VIVO: rivales, fixture, partidos, sedes y calendario
El grupo de Uruguay en el Mundial se conocerá este viernes 5 de diciembre, luego del sorteo en Estados Unidos. La transmisión será a través de las señales de DIRECTV, DSports y DGO.
Este viernes 5 de diciembre se conocerá el grupo de Uruguay en el Mundial 2026 EN VIVO y EN DIRECTO, luego del sorteo que se llevará a cabo en el Centro Kennedy de Washington D.C. de Estados Unidos. La ‘Celeste’ no atraviesa por un buen momento después los resultados en sus últimos amistosos, siendo el 5-1 que les propino Estados Unidos el resultado más resaltante. Si bien Marcelo Bielsa reafirmó su compromiso con miras a la Copa del Mundo, hay muchas dudas entre los charrúas. El sorteo se comenzará a las 12:00 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Uruguay) y será transmitido para toda Latinoamérica por DSports (DIRECTV y DGO).
Grupo por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Partidos, fixture y calendario:
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Grupo de Uruguay en el Mundial 2026: rivales, fixture, partidos, sedes y calendario. (Video: AUF) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.