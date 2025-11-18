vs se miden en el marco de la última fecha del Grupo A de las rumbo al Mundial 2026. ¿Dónde puedes verlo? Para seguir la transmisión de este partido desde Guatemala debes estar conectado a la señal de Tigo Sports, además de que por streaming los podrás ver vía Universo, Peacock y Concacaf YouTube. No recomendamos ver el Fútbol Libre TV, página pirata. ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el martes 18 de noviembre desde las 7:00 p.m. (horario en Guatemala, una hora más en Perú).

Previa Guatemala vs. Surinam. (Video: Tigo Sports)
Previa Guatemala vs. Surinam.

TAGS RELACIONADOS