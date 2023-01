A pesar de los repetidos intentos por querer gestionar su renovación, el futuro de Gustavo Alfaro estaría lejos de la Selección de Ecuador, escuadra con la que tuvo la oportunidad de disputar el Mundial Qatar 2022. El estratega argentino no estaría conforme con el futuro del proyecto y se marcharía. De esta manera, dejaría el cargo que ocupó desde el año 2020.

Según la información publicada por el periodista César Luis Merlo, el DT decidió no continuar porque no veía que estaban dadas las condiciones para planificar a futuro si no se habían cumplido cosas del ciclo recientemente terminado”, aseguró a través de sus redes sociales.

Esta noticia sigue tomando mayor fuerza debido a una noticia publicada en El Comercio de Ecuador: “Se llevó sus pertenencias que tenía en el domicilio”, reconoció uno de los colaboradores del entrenador al diario. Alfaro vivía en Cumbayá con su esposa. En esa zona se cambió dos veces de departamento. Dejó el primero tras problemas de filtración de agua.

El estratega culminó su contrato el 29 de noviembre de 2022 tras culminar su participación en el Mundial Qatar 2022 al perder contra Senegal y quedar eliminado en fase de grupos. A pesar de su corto paso, dejó gratas impresiones que impulsaban una posible renovación.

El paso de Alfaro en Ecuador

Gustavo Alfaro dirigió a la Selección de Ecuador en 35 partidos. Aquí pudo lograr doce victorias y catorce empates. Sumado a esto, tuvo nueve derrotas. Este proceso lo llevó a clasificar a la cita mundialista en tercer lugar dejando buenas impresiones de un proyecto con jugadores jóvenes.

En el caso de no definir su continuidad, el equipo buscará un nuevo estratega para afrontar el proceso de cara al Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México. Guillermo Almada es uno de los candidatos que toma mayor fuerza.





