Cuando se pensaba que Harry Kane iba a ganar la Bundesliga sin problemas (Bayern Múnich llevaba once al hilo), el club bávaro no tuvo una buena temporada y el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso terminó consagrándose el último fin de semana. El delantero inglés, de 30 años, perdió la gran oportunidad de ganar el primer título de su carrera y muchos hablan de que tiene una ‘maldición’. Sin embargo, ‘Hurrikane’ no es el único futbolista top que no ha levantado un trofeo en el mundo del fútbol. En esta galería de Depor, te mostramos a otros jugadores de renombre que no han salido campeones.