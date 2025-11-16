Heroica clasificación de Irlanda al repechaje.
Heroica clasificación de Irlanda al repechaje.

Antes del último jueves, solo tenía cuatro puntos en las y estaba fuera de todo: Portugal y Hungría se perfilaban en su grupo para obtener el boleto directo y el cupo al repechaje al Mundial 2026 por ocupar el primer y segundo lugar, respectivamente. Sin embargo, Troy Parrot tenía otros planes. El delantero del AZ Alkmaar de Países Bajos fue clave, primero, para marcarle un doblete a Portugal, donde se fue expulsado Cristiano Ronaldo, y ganarle 2-0, y hoy para marcar un ‘hat-trick’ ante Hungría, que ganaba 2-1 y estaba consiguiendo el boleto al repechaje. Incluso cuando a los 80′ llegó el 2-2; pero a los 90+6′, Parrot desató la locura de todo Irlanda. , que le alcanzaba el empate en casa para obtener ese boleto al repechaje, se quedó con las manos vacías.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS