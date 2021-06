Holanda vs. Ucrania se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | TV por la jornada inaugural del grupo C de la Eurocopa 2021. El partido se disputará este domingo, desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), en el estadio Amsterdam Arena. Sigue la transmisión STREAM HD LIVE OFICIAL vía DirecTV Sports. No te pierdas el MINUTO A MINUTO y todas las incidencias de este partidazo por Depor.com.

La selección de Países Bajos de Frank de Boer vuelve a la fase final de un torneo internacional tras siete años de ausencia y la de Ucrania, dirigida por Andréi Shevchenko, ha generado polémica por su camiseta.

La selección neerlandesa encara el torneo sin su estrella, el lesionado central del Liverpool Virgil van Dijk, y con los ojos puestos en el delantero del Olympique de Lyon Memphis Depay, la perla de una “Naranja Mecánica” con pocos grandes nombres en una plantilla en la que se habla ya de “Depaydencia”.

Holanda vs. Ucrania: horarios en el mundo

14:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, México

15:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

16:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

21:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

”Las expectativas sobre mí siempre han sido altas desde que debuté en la selección”, declaró esta semana Depay, de 27 años.

De Boer, cuestionado en casa por jugar con un defensivo 5-3-2, viene de sufrir contra Escocia (2-2) y de darse una alegría contra Georgia (3-0) en los dos partidos de preparación para el torneo.

Pero su sistema de juego no gusta a parte de la afición y la prensa neerlandesa y en la víspera del debut una avioneta sobrevoló el último entrenamiento de Países Bajos con un mensaje para el técnico: “Frank, simplemente un 4-3-3”.No obstante, De Boer confirmó en rueda de prensa que plantará un 5-3-2 en el campo.

El técnico despejó una de las incertidumbres de cara al duelo contra Ucrania: quién ocupará la portería de una “Oranje” ante la ausencia del guardameta del Valencia Jasper Cillessen por contagio de Covid-19.El técnico adelantó que debutará mañana con el arquero del Ajax Maarten Stekelenburg, y no con el portero del Norwich City Tim Krul, pese a que ambos han jugado en los amistosos previos.

Queda por saber quién acompañará a Depay en el ataque, con el ariete del VfL Wolfsburgo Wout Weghorst o el sevillista Luuk de Jong como favoritos.

De Boer también señaló que no empleará al defensa del Juventus de Turín Matthijs de Ligt, lesionado en la ingle, para no asumir riesgos.

Por su parte, Ucrania, que tampoco estuvo en el Mundial de Rusia 2018 pero sí en la Eurocopa de Francia en 2016, donde perdió sus tres partidos, viene de derrotar 1-0 a Irlanda del Norte y 4-0 a Chipre en la ronda de amistosos de preparación para el torneo.

