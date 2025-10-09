Honduras vs. Costa Rica por las Eliminatorias 2026. (Foto: Composición)
vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por las . ¿En qué canales ver este partido? Para seguir la transmisión, deberás conectarte a la señal de Concacaf GO y Concacaf Youtube; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. En Honduras, podrás verlo por Deportes TVC y en Costa Rica por Canal 6 (Repretel) y TDMAX. ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el jueves 9 de octubre del 2025 desde las 9:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Paraguay y dos horas más en Argentina) y se disputará en el Estadio General Francisco Morazán.

