Ya había tardado. Zlatan Ibrahimovic montó su primer gran espectáculo en la Major League Soccer , pero no precisamente por algo positivo, sino todo lo contrario. El delantero sueco se fue expulsado tras darle un bofetón a un rival, nada más en la primera mitad del duelo entre Los Angeles Galaxy y Montreal Impact.

Sobre los 38 minutos del primer tiempo, el lateral izquierdo Michael Petrasso pisó a Ibrahimovic, quien reaccionó de inmediato y no se midió en lo absoluto: soltó un duro bofetón en el rostro del lateral izquierdo. Aunque, desde luego, Zlatan también hizo lo suyo, y para intentar disimular, se lanzó fingiendo un gran dolor en el botín derecho.



El juez del partido, Ismail Elfath, no advirtió la jugada en un principio, y tuvo que recurrir al VAR para tomar una decisión: amonestó con amarilla a Petrasso y no dudo en mostrarle la roja a Zlatan.



Ibrahimovic ha ido de más a menos desde su debut en Estados Unidos. Recordemos que en su primer partido marcó un doblete -el primer tanto un verdadero golazo- en la remontada épica en el derbi de Los Angeles. Pero de ahí en más, su rendimiento vino a menos.



De hecho, a Los Angeles Galaxy no le ha ido bien. El cuadro del sueco ha perdido sus últimos cuatro encuentros y se ubican en la novena casilla de la Conferencia Oeste de la MLS .