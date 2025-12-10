Video y transmisión GRATIS. vs. se miden (EN VIVO| EN DIRECTO) en el marco de la fecha 3 de la fase de grupos de la Liga Pro de Ecuador, desde el estadio Ciudad Deportiva de IDV. ¿Dónde ver el partido? Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de El Canal del Fútbol y en streaming estará disponible por la plataforma de Zapping Sports. ¿A qué hora inicia el partido? Este duelo está pactado para el miércoles 10 de diciembre desde las 5:00 p.m. (horario en Perú). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos en la web de Depor.

IDV vs LDU Quito EN VIVO vía El Canal del Fútbol y Zapping TV por la LigaPro de Ecuador
IDV vs LDU Quito EN VIVO vía El Canal del Fútbol y Zapping TV por la LigaPro de Ecuador
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS