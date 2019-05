Respiramos tranquilos: Iker Casillas fue dado de alta pero no definió su futuro en el fútbol

Las buenas noticias empiezan a llegar desde Porto. Iker Casillas dejó la tarde este lunes el hospital de Porto , donde estaba ingresado desde el pasado miércoles tras sufrir un infarto de miocardio en entrenamiento de su club.



Horas antes de salir del hospital,Iker Casillas -que debe seguir con la recuperación en su domicilio- había adelantado que tenía el "corazón contento" en redes sociales, haciendo alusión a un tema compuesto por el argentino Palito Ortega. "Buenos días!! Yo con el #CorazónContento y vosotros? Seguimos mejorando!", escribió.



Las primeras palabras de Iker Casillas tras recibir el alta médica. (Captura y video: YouTube)

Iker Casillas , en los exteriores del hospital, dijo que no sabe qué será de su futuro, pero "me encuentro mucho mejor, será un reposo de un par de semanas o incluso de un par de meses. La verdad es que me da igual, lo importante es estar aquí".



Iker Casillas , que salió del centro médico de la mano de su mujer, Sara Carbonero, agradeció todo el apoyo recibido estos días y consideró que "había que esperar" y "dejar que el corazón, el cuerpo y la cabeza se asienten".



"Fue algo que puede suceder en cualquier momento a cualquier persona, me tocó a mí", dijo Iker Casillas, que cumplirá 38 años este mes, y reconoció que tuvo "mucha suerte": "Puedo contarlo, lo pueden ver", indicó.



Con información de EFE

► ¡El 'Pichichi' es un secreto a voces! Así se mueve la tabla de goleadores de LaLiga Santander [FOTOS]



► Se confirmó lo peor: Mohamed Salah quedó descartado para enfrentar a Barcelona por Champions League



► ¡No entra en los planes de Zidane! Quería regresar al Real Madrid en verano pero ya le dijeron que busque equipo



► ​Leao Butrón contó cómo se truncó su fichaje al fútbol de Europa



► Paolo Guerrero y la reacción de prensa internacional tras revelaciones de ex mozos de Swissotel | FOTOS