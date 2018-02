Independiente vs. Gremio EN VIVO en los últimos 90 minutos de la Recopa Sudamericana. Con el 1-1 de la ida tensando aún más la revancha, el cuadro de Porto de Alegre y ‘El Rojo’ volverán a encontrarse el miércoles en el sur de Brasil, para decidir quién se lleva el título, en un duelo que enfrenta a dos históricos del continente con muchas cuentas pendientes.



Ambos centenarios, con mil batallas en las botas y las vitrinas cargadas de trofeos, Gremio e Independiente reeditarán en Porto Alegre el pulso por la Recopa que ya disputaron hace 22 años. Entonces, en la final celebrada en Japón, el título fue para los brasileños, flamantes campeones de la Libertadores 1995.



Horarios en el mundo País Hora Canal Perú 7:45 p.m. FOX Sports México 6:45 p.m. FOX Sports Colombia 7:45 p.m. FOX Sports Nueva York 7:45 p.m. California 4:45 p.m. Argentina 9:45 p.m. FOX Sports Chile 9:45 p.m. FOX Sports España 1:45 a.m.

Desde entonces, sin embargo, el tricolor gaucho no volvió a disputar ninguna decisión continental y comenzó una travesía por el desierto que solo acabó en noviembre con su deseado tercer trofeo de la Libertadores.



Mientras, Independiente llega defendiendo el título de la pasada Sudamericana y con la leyenda del Rey de Copas agrandada: ya son 17 títulos internacionales los que acumula en sus envidiadas vitrinas, entre ellas siete Libertadores.



Enfrente les espera un Gremio al que parece habérsele indigestado el éxito del año anterior. Desgastados tras la final de Libertadores y su participación en el Mundial de Clubes, los gaúchos alargaron unas vacaciones de las que les está costando despertar.



Tanto que son últimos del campeonato regional con cinco derrotas en siete partidos, y hasta podrían arriesgarse a un vergonzoso descenso si no remontan inmediatamente el vuelo. Aunque para su técnico, el carismático Renato Gaucho, las prioridades están muy claras. "El Gremio busca los títulos más importantes en primer lugar", lanzó tras la derrota el sábado ante el modesto Veranópolis (2-1), donde alineó un plantel repleto de suplentes, pese a la delicada situación del equipo en el torneo.



Con tantos frentes abiertos no es de extrañar que el técnico considerara como "un gran resultado" el 1-1 de la ida en Avellaneda, pese a que los brasileños jugaron con uno más durante casi una hora tras la expulsión de Gigliotti en la primera parte.



Además de en la mística de su entrenador, una leyenda viva en Porto Alegre, los gremistas volverán a poner todas sus esperanzas por el título en su joven joya Luan, responsable del gol en Buenos Aires.



Quien todavía no podrá entrar es Arthur. El talentoso volante está ultimando la recuperación de la lesión de tobillo que sufrió en la final de la Libertadores, mientras la prensa brasileña da como prácticamente cerrado su compromiso con el FC Barcelona para el próximo año.



En Porto Alegre, además, Ariel Holan no podrá contar con Gigliotti, expulsado en la ida, por el que podría entrar Romero, según la prensa argentina.



El plan, sin embargo, sigue siendo el mismo para el 'Rey de Copas': "A Brasil se va con la mentalidad que tiene este equipo, que en cualquier cancha quiere ir a ganar", afirmó Damián Albil al diario Olé.



El partido se disputará a partir de las 21H45 locales (00H45 GMT del jueves) en la Arena do Gremio de Porto Alegre, y estará dirigido por el juez paraguayo Enrique Cáceres, asistido por sus compatriotas Eduardo Cardozo y Juan Zorrilla.



Gremio vs. Independiente: alineaciones probables



Gremio: Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann, Bruno Cortez; Jailson, Maicon, Alisson, Luan, Everton; Cícero (o Jael). DT: Renato Gaucho.



Independiente: Campaña; Bustos, Franco, Amorebieta, Silva; Domingo, Gaibor , Meza, Benítez, Menéndez; Romero. DT: Ariel Holan.