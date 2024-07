La ronda de semifinales finalizará para definir la gran final de la Euro 2024 con el Inglaterra vs Países Bajos luego de su sufrida clasificación a la siguiente ronda del torneo. Los dirigidos por Gareth Southgate llegan al compromiso tras haber vencido a Suiza por penales (5-3) en los cuartos de final del torneo, mientras que la ‘Naranja mecánica’, en esa misma instancia, derrotó 2-1 a Turquía. Sin duda, será un partido muy emocionante. El duelo está programado para el miércoles 10 de julio y lo podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming desde el lugar de donde te encuentres. Consulta el horario y más detalles sobre los protagonistas.

Inglaterra clasificó como líder del Grupo ‘B’ y con invicto, además de remontar dramáticamente en los Octavos de Final, mientras que en los Cuartos de Final avanzaron vía penales. Países Bajos se clasificó en tercer lugar del Grupo ‘D’ con cuatro puntos y diferencia de goles de 0. Además de golear en los Octavos de Final y remontar en Cuartos de Final.

¿Cómo ver Inglaterra - Países Bajos por la Eurocopa 2024?

Fecha: miércoles 10 de julio de 2024.

Lugar: Signal Iduna Park, Dortmund, Alemania

Hora: 9:00 p.m. (hora local) / 1:00 p.m. (México) / 3:00 p.m. (USA – ET)

Canal de TV: ESPN.

Streaming: Disney Plus.

¿Dónde ver Inglaterra - Países Bajos EN VIVO?

El Inglaterra vs. Países Bajos por la Eurocopa 2024 lo podrás ver EN VIVO en Estados Unidos a través de las señales de Foxsports.com, FOX Sports App, FOX Network, TUDN USA, Univision, fuboTV, Sling, SiriusXM FC y ViX.

En México, será transmitido EN DIRECTO por las señales de Blue To Go Video Everywhere, Izzi GO, Sky HD, Disney+ Argentina y ViX.

¿Cómo ver el Inglaterra - Países Bajos EN VIVO por TV y streaming en otros países?

Argentina: Star+ Argentina, ESPN Argentina

Australia: Optus Sport

Austria: servustv.com, Servus TV

Bélgica: RTBF Auvio Direct, Sporza, Tipik, VRT 1

Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Argentina, Disney+ Chile

Brasil: Disney+ Argentina, Amazon Prime Video, CazéTV

Canadá: TVA+, TVA Sports, TSN1, TSN3, TSN4, TSN5

Chile: ESPN Chile, Disney+ Argentina, Disney+ Chile

China: iQiyi, CCTV-5, QQ Sports Live, Migu

Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Argentina, Disney+ Sur

Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Argentina, Disney+ Norte, ViX

Croacia: HRTi, HRT 2

Cuba: Tele Rebelde

Dinamarca: TV2 Play Denmark, TV2 Denmark

Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Argentina, Disney+ Sur

El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Argentina, Disney+ Norte, TCS GO, ViX, Canal 4 El Salvador

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Molotov, Free, 6play, M6, M6.fr

Alemania: MagentaTV, Servus TV

Gran Bretaña: ITVX, STV Player, ITV 1 UK, STV Scotland

Honduras: ESPN Norte, Disney+ Argentina, Disney+ Norte, ViX

Italia: SKY Go Italia, Sky Sport 251, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, RaiPlay, RAI 1, NOW TV

Países Bajos: NOS Live, NPO 1, VRT 1

Panamá: ESPN Norte, Disney+ Argentina, Disney+ Norte, ViX, Flox Sports App, Rush Sports

Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Argentina

Perú: ESPN Colombia, Disney+ Argentina, Disney+ Chile

Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV1, SIC

Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Argentina

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Argentina, Disney+ Sur

¿A qué hora juegan Inglaterra - Países Bajos? Horarios en Estados Unidos

Si vives en USA y no querías perderte ni un segundo del Inglaterra - Países Bajos, pues a continuación te mostraré los horarios de transmisión en cada uno de los estados del país norteamericano.

HORARIO CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS 15:00 horas Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 14:00 horas Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 13:00 horas Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 12:00 horas Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Inglaterra - Países Bajos: horarios en México, Latam y resto del mundo

México: 13:00

Costa Rica: 13:00

Guatemala: 13:00

El Salvador: 13:00

Nicaragua: 13:00

Honduras: 13:00

Perú: 14:00

Colombia: 14:00

Ecuador: 14:00

Panamá: 14:00

Venezuela: 15:00

Bolivia: 15:00

República Dominicana: 15:00

Puerto Rico: 15:00

Chile: 15:00

Argentina: 16:00

Brasil: 16:00

Uruguay: 16:00

Paraguay: 16:00

Alemania: 21:00

Reino Unido: 20:00

Portugal: 20:00

Francia: 20:00

Italia: 20:00

Inglaterra - Países Bajos: posibles alineaciones

Inglaterra: Pickford; Saka, Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Mainoo, Rice; Bellingham, Kane y Foden.

Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten; Bergwijn, Simons, Gakpo; y Memphis.