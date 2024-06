¡No te lo puedes perder! Inglaterra vs. Bosnia se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este lunes 3 de junio en el St. James’ Park en un nuevo partido amistoso internacional de este año donde se espera una buena dosis de goles y emoción. El encuentro, previo al inicio de la Eurocopa, está programado para comenzar a la 1:45 de la mañana (hora de Perú, 8:00 p.m. en Chile y Bolivia) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Inglaterra vs Bosnia por un partido internacional. (Vídeo: @England).





Inglaterra vs Bosnia Herzegovina: posibles alineaciones

Pickford; Trippier, Stones, Branthwaite, Luke Shaw; Declan Rice, Mainoo, Gallagher, Bowen, Foden y Ollie Watkins. Bosnia Herzegovina: Sehic; Dedic, Ahmedhodzic, Hadzikadunic, Mujakic, Gazibegovic; Cimirot, Krunic, Hajradinovic; Demirovic y Edin Dzeko.