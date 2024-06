Inglaterra vs Islandia se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 7 de junio desde el Estadio de Wembley por un partido amistoso internacional. El encuentro, previo a los choque por la Eurocopa 2024, está programado para iniciar a las 1:45 de la tarde (horario en Perú) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Inglaterra vs Islandia por un partido amistoso. (Vídeo: @England).





Inglaterra vs Islandia: posibles alineaciones

Inglaterra : Pickfrod, Walker, John Stones, Maguire, Joe Gomez, Mainoo, Cole Palmer, Declan Rice, Saka, Kane, Grealish.

: Pickfrod, Walker, John Stones, Maguire, Joe Gomez, Mainoo, Cole Palmer, Declan Rice, Saka, Kane, Grealish. Islandia: Valdimarsson, Thórarinsson, Grétarsson, Ingason, Pálsson, Thorsteinsson, Gudmundsson, Trasutason, Haraldsson, Gudmundsson, Gudjhonssen.

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.