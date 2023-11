Inglaterra vs. Malta se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la novena fecha de las Eliminatorias Eurocopa 2024, en el grupo C. El duelo se llevará a cabo este viernes 17 de noviembre, desde las 2:45 p.m. (hora peruana), en el estadio Wembley, ubicado en la ciudad de Londres. Los dirigidos por Southgate son primeros y están casi clasificados. Por el lado de los visitantes, son últimos con 0 puntos, pero buscarán malograrse la fiesta al rival. La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa el minuto a minuto y las incidencias del partido en Depor.





Inglaterra se prepara para jugar ante Malta. (Video: Twitter)





Inglaterra vs. Malta: probables alineaciones

Sam Johnstone; Kyle Walker, Marc Guehi, Harry Maguire, Kieran Trippier; Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson, Connor Gallargher; Jarrod Bowen, Harry Kane, Phil Foden. Malta: Bonello; Borg, Borg, Pepe; Attard, Muscat, Guillaumier, Camenzuli; Teuma, Jones, Reid.