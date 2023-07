¡Se viene un gran juego! En el Lockhart Stadium, Inter Miami vs. Atlanta United se enfrentarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la segunda fecha del Leagues Cup 2023, este martes 25 de julio. El compromiso, que será el segundo de Lionel Messi con su nuevo equipo, empezará a las 6:30 p. m. (hora peruana y colombiana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por Apple TV y Futbol Libre TV. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte. ¡Atentos!

Con Lionel Messi liderando al equipo, luego de su impresionante gol de tiro libre en la victoria por 2-1 contra Cruz Azul, los dirigidos por Gerardo Martino intentarán obtener otro triunfo para asegurar su paso a la siguiente fase del torneo que involucra a equipos de la MLS y la Liga MX.

Conseguir otra conquista sería suficiente para que ‘Las Garzas’ aseguren su lugar en los dieciseisavos de final. Incluso, si logran un empate, garantizarían quedar entre los dos primeros cuadros, sin importar el resultado de la posterior tanda de penales, ya que esta otorga una unidad adicional según el formato del certamen.

El rendimiento del Inter dejó mucho que desear frente a los ‘Cementeros’, especialmente durante la primera mitad, aunque Messi mostró su genialidad al final del partido para asegurar el 2 a 1. Es importante mencionar que el conjunto no ha logrado vencer en sus últimos diez encuentros continuos en la Major League Soccer.

En lo que respecta a Atlanta United, la escuadra se estrenará en la edición 2023 de la Leagues Cup. Sin embargo, en la MLS, ha tenido un desempeño desfavorable con dos derrotas seguidas, colocándose en la séptima posición de la Conferencia Este. En su más reciente enfrentamiento, sufrió una derrota ante Orlando City, por 2-1.

Inter Miami vs. Atlanta United: horarios del partido

Perú: 6:30 p.m.

Ecuador: 6:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

México: 5:30 p.m.

Paraguay: 8:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

Brasil: 8:30 p.m.

Uruguay: 8:30 p.m.

Chile: 7:30 p.m.

Bolivia: 7:30 p.m.

Inter Miami vs. Atlanta United: canales de transmisión

Para ver la transmisión del partido de Inter Miami vs. Atlanta United tienes estas opciones. Puedes hacerlo a través de Apple TV y Futbol Libre TV. Recuerda que Depor te traerá todas las incidencias, minuto a minuto, para que no te pierdas detalles de este partidazo. Programa bien tu tiempo y no te pierdas un nuevo duelo del cuadro ‘Garza’.

Inter Miami vs. Atlanta United: posibles alineaciones

Inter Miami : Drake Callender, Fray, Kamal Miller, Serhiy Kryvtsov, Yedlin, Ruiz, Sergio Busquets, Cremaschi, Taylor, Lionel Messi y Robinson.

: Drake Callender, Fray, Kamal Miller, Serhiy Kryvtsov, Yedlin, Ruiz, Sergio Busquets, Cremaschi, Taylor, Lionel Messi y Robinson. Atlanta United: Guzan, Lennon, Hernández, Sánchez Purata, Abram, Wiley, Chol, Sosa, Sejdic, Almada, Berry.

Inter Miami vs. Atlanta United: ¿dónde se juega?

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.