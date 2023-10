Inter Miami vs. Chicago Fire se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 32 de la MLS. El encuentro, en el que la participación de Lionel Messi todavía no se ha confirmado, se llevará a cabo en el Soldier Field Stadium y arrancará desde las 7:30 p.m. (hora peruana y colombiana), bajo la transmisión de los canales Apple TV y MLS Season Pass para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Comienza la serie de Lionel Messi. (Video: Apple TV)





Inter Miami vs. Chicago Fire: probables alineaciones

Inter Miami : Drake Callender, David Ruiz, Tomás Avilés, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller, Noah Allen, Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Benjamín Cremaschi, Josef Martínez y Facundo Farías

Chicago Fire: Chris Brady, Jonathan Dean, Wyatt Omsberg, Carlos Terán, Federico Navarro, Ousmane Doumbia, Gastón Giménez, Fabián Herbers, Brian Gutiérrez, Jairo Torres y Kei Kamara.