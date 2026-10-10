vs. jugaron por una jornada más de la . ¿En qué canal se vio la transmisión de este partido? El duelo se pudo ver vía streaming por Apple TV, plataforma que ofrece la transmisión de los partidos de la MLS. El encuentro se disputará en el Nu Stadium. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inició el encuentro? A las 6:30 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora menos en México y dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Inter Miami vs. DC United: ver transmisión Apple TV. (Video: intermiamicf)
Inter Miami vs. DC United: ver transmisión Apple TV. (Video: intermiamicf)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC