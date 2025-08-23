Inter Miami vs. DC United por la MLS 2025 | Diseño: Christian Marlow
Desde el Audi Field,  vs.  se verán cara a cara (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 23 de agosto por una nueva jornada de la , a través de la transmisión de Apple TV y la MLS Season Pass. El choque tendrá lugar desde las 6:30 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia), con una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela; y dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay. Además, podías seguir la transmisión de Apple TV para el territorio latinoamericano, sumado a su plataforma de streaming: Apple TV+. No te pierdas los detalles y más en la web de Depor.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

