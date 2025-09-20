Inter Miami vs DC United se enfrentan por otra jornada más de la MLS.
Inter Miami vs DC United se enfrentan por otra jornada más de la MLS.

Desde el Chase Stadium, de Fort Lauderdale (Florida), vs. se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 20 de setiembre por una nueva jornada de la , a través de la transmisión de Apple TV y la MLS Season Pass. El choque tendrá lugar desde las 6:30 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia), con una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela; y dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay. Además, puedes seguir la transmisión de Apple TV para el territorio latinoamericano, sumado a su plataforma de streaming: Apple TV+. Recuerda, no accedas a la transmisión de Fútbol Libre TV, señal pirata, no lo recomendamos.

Inter Miami vs DC United se enfrentan por otra jornada más de la MLS. (Video: Fox Sports)
Inter Miami vs DC United se enfrentan por otra jornada más de la MLS. (Video: Fox Sports)

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS