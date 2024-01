Inter Miami vs. El Salvador EN VIVO: a qué hora juegan y dónde ver vía Fútbol Libre TV.

En el reencuentro de Lionel Messi con Luis Suárez, Inter Miami vs. El Salvador se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este viernes 19 de enero en un amistoso internacional club-selección en partido que se llevará a cabo en el estadio Cuscatlán de la localidad de San Salvador (El Salvador). El partido está programado para las 8 de la noche (hora peruana y colombiana y 10:00 p.m. en Argentina) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS a través de las señales de Canal 4 y TCS GO (solo para El Salvador). Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Luis Suárez es jugador del Inter Miami y volverá a jugar con Messi. (Video: Inter Miami)

Inter Miami vs. El Salvador: posibles alineaciones

Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Christopher McVey, Jordi Alba; Sergio Busquets, Gregore, Benjamín Cremaschi; Lionel Messi, Luis Suárez, Robert Taylor

El Salvador: Mario González; Jefferson Valladares, Diego Flores, Jorge Cruz, Melvin Cruz; Chistian Martínez, Amando Moreno, Harold Osorio, Melvin Cartagena, Darwin Cerén, Styven Vásquez