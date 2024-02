Inter Miami vs. Hong Kong All Stars juegan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este domingo 4 de febrero, por un amistoso internacional de pretemporada. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Hong Kong y arrancará desde las 3:00 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de los canales MLS Season Pass (Apple TV) y DAZN para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como conoce la programación de este partidazo por la web de Depor.

Inter Miami se alista para el encuentro ante Hong Kong All Stars. (Video: Inter Miami)

Inter Miami vs. Hong Kong All Stars: probables alineaciones

Inter Miami: Drake Callender; Serhiy Kryvtsov, Noah Allen, Tomás Avilés, Jordi Alba, DeAndre Yedlin, Sergio Busquets, Julian Gressel, David Ruiz, Luis Suárez y Leo Campana.

Hong Kong All Stars: Yapp Hung Fai; Daniel Almazán, José Ángel Martín, Li Ngai Hoy, Cleiton Oliveira, Marcos Gondra, Jacob Jantscher, Mikael Severo, Chan Siu Kwan, Jordan Lam y Nassam Irbahim.