Inter Miami vs. Monterrey EN VIVO: ver la Concachampions en STAR Plus y Fútbol Libre TV

Con Lionel Messi, Inter Miami vs. Monterrey se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este miércoles 10 de abril por la vuelta de cuartos de final de la Concachampions 2024 en partido que se llevará a cabo en el estadio BBVA Bancomer de la localidad de Monterrey (México). El partido está programado para las 9:30 de la tarde (hora peruana y 11:30 p.m. en Argentina) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de la señal de STAR Plus (solo streaming). Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Así fue el épico encuentro entre Lionel Messi y Daddy Yankee en Miami: “Muchos respetos para el GOAT”

Inter Miami vs. Monterrey: posibles alineaciones

Inter Miami: Esteban Andrada; Erick Aguirre, Víctor Guzmán, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga; Luis Romo, Jorge Rodríguez, Maximiliano Meza, Sergio Canales, Jesús Gallardo; Brandon Vázquez.

Monterrey: Drake Callender; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Nicolás Freire, Jordi Alba; Shanyder Borgelin, Sergio Busquets, Diego Gómez; Julián Gressel, Luis Suárez, Robert Taylor.