Inter Miami vs. New England Revolution. (Diseño: Christian Marlow)
Inter Miami vs. New England Revolution. (Diseño: Christian Marlow)

Desde el Chase Stadium, vs. se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 4 de octubre por una nueva jornada de la , a través de la transmisión de Apple TV y la MLS Season Pass. El choque tendrá lugar desde las 6:30 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia), con una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela; y dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay. Además, podrás seguir la transmisión de Apple TV para el territorio latinoamericano, sumado a su plataforma de streaming: Apple TV+. Recuerda, nunca acceder a la transmisión de Fútbol Libre TV, señal pirata, no lo recomendamos.

Inter Miami vs. New England por MLS. (Video: MLS)
Inter Miami vs. New England por MLS. (Video: MLS)

TAGS RELACIONADOS