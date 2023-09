Inter Miami vs. New York City se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este sábado 30 de septiembre, por la fecha 12 de la MLS. El encuentro, que tendrá a Lionel Messi, se llevará a cabo en el DVR PNK Stadium y arrancará desde las 6:30 p.m. (hora peruana), bajo la transmisión de los canales Apple TV y MLS Seasson Pass para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. También podrás engancharte al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por la web de Depor.

Inter Miami se alista para el duelo ante New York City. (Video: Inter Miami)

Inter Miami vs. New York City: probables alineaciones

Inter Miami: Drake Callender; Noah Allen, Kamal Miller, Serhiy Kryvtsov y DeAndre Yedlin; Robert Taylor, Sergio Busquets, David Ruiz, Benjamín Cremaschi; Leonardo Campana y Facundo Farías.

New York City: Luis Barraza; Thiago Martins, Tayvon Gray, Birk Risa y Brian Cufré; Andrés Jasson, Santiago Rodríguez, Andrés Perea, Talles Magno y James Sands; Julián Fernández.