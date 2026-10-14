vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la . ¿En qué canal ver la transmisión de este partido? El duelo se podrá seguir a través de Apple TV, plataforma de streaming que ofrece la transmisión de los encuentros de la liga estadounidense. ¿A qué hora inicia el encuentro? El partido se disputará este miércoles 14 de octubre, desde las 6:30 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 8:30 p. m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; a las 5:30 p. m. en México; y a la 1:30 a. m. del jueves 15 de octubre en España.

Inter Miami vs. New York City se enfrentan por la MLS. (Video: Inter Miami)
Inter Miami vs. New York City se enfrentan por la MLS. (Video: Inter Miami)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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