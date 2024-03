Inter Miami vs. New York Red Bulls se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la quinta jornada de la MLS 2024. Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a las señales de Apple TV, disponible también con el acceso a MLS Season Pass. Este duelo está pactado para el sábado 23 de marzo desde la 1:00 p.m. (horario en Miami, con una hora más en Perú, Colombia y Ecuador; además de tres horas más en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil) y se disputará en el Red Bull Arena, ubicado en New Jersey. Los ‘rosados’, que para esta fecha no podrán contar con Lionel Messi por lesión, llegan a este duelo después de vencer por 3-1 al DC United, mientras que los ‘Toros’ lo hacen tras perder por 3-0 a manos del Columbus. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Inter Miami y New York RB juegan por la fecha 5 de la MLS. (Video: Inter Miami)

Inter Miami vs. New York RB: posibles alineaciones

D. Callender; D. Ruiz, T. Aviléz, N. Freire, N. Allen; F. Redondo, S. Busquets, D. Gómez; J. Gressel, L. Campana y R. Taylor. New York RB: C. Coronel; K. Duncan, A. Reyes, N. Elle, J. Tolkin; P. Stroud, F. Amaya, E. Forsberg, W. Carmona; L. Morgan y E. Manoel.