Inter Miami vs. Orlando City por la Leagues Cup 2025 | Diseño: Christian Marlow
Inter Miami vs. Orlando City por la Leagues Cup 2025 | Diseño: Christian Marlow

Estadio Chase de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. vs. se verán las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este miércoles 27 de agosto por las semifinales de la , a través de la transmisión de Apple TV y la MLS Season Pass. El choque tendrá lugar desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia), con una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela; y dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay. Además, podrás seguir la transmisión de Apple TV para el territorio latinoamericano, sumado a su plataforma de streaming: Apple TV+. No te pierdas los detalles y más en la web de Depor.

Inter Miami vs. Orlando City por la MLS | VIDEO: AppleTV
Inter Miami vs. Orlando City por la MLS | VIDEO: AppleTV

TAGS RELACIONADOS