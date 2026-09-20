vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 26 de la . ¿En qué canal ver la transmisión de este partido? El duelo se podrá ver vía streaming por Apple TV, plataforma que ofrece la transmisión de los partidos de la MLS. El encuentro se disputará en el Nu Stadium. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 6:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora menos en México y dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Inter Miami vs. San Diego se ven las caras por la MLS. (Video: Inter Miami)
Inter Miami vs. San Diego se ven las caras por la MLS. (Video: Inter Miami)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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