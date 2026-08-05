Inter Miami vs. San Luis se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Leagues Cup. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Apple TV, a través de su servicio de paga, es el único canal con los derechos para la televisación de este duelo con Lionel Messi. Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles5 de agosto desde las 6:30 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y se jugará en el Nu Stadium (Miami, Estados Unidos).

Inter Miami vs. San Luis: previa del partido

¿Dónde ver Inter Miami vs. San Luis EN VIVO?

El partido entre Inter Miami y Atlético San Luis, por la primera jornada de la Leagues Cup 2026, será transmitido EN VIVO y en exclusiva por Apple TV, plataforma que cuenta con los derechos globales del torneo. Allí podrás seguir todas las incidencias del esperado regreso de Lionel Messi a la competición.

¿Cómo ver Inter Miami vs. San Luis por Apple TV?

Los aficionados podrán disfrutar del encuentro ingresando a Apple TV, donde estará disponible la transmisión oficial del partido. Solo será necesario acceder a la plataforma desde un dispositivo compatible y reproducir el evento en vivo.

¿Dónde ver a Lionel Messi con Inter Miami en la Leagues Cup?

Si quieres seguir a Lionel Messi en el debut de Inter Miami frente a Atlético San Luis, podrás hacerlo exclusivamente por Apple TV, que ofrecerá la cobertura completa del encuentro y del resto de partidos del torneo.

¿Cómo ver Inter Miami vs. San Luis desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone podrán seguir el partido descargando la aplicación de Apple TV, iniciando sesión con su cuenta y accediendo a la transmisión en vivo desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver Inter Miami vs. San Luis en Smart TV?

El encuentro también podrá verse en televisores inteligentes compatibles con la aplicación de Apple TV, permitiendo disfrutar del partido de Lionel Messi en una pantalla grande y con alta calidad de imagen.

¿Cómo ver Inter Miami vs. San Luis desde una computadora?

Quienes prefieran seguir el partido desde una PC o laptop podrán ingresar al sitio web de Apple TV, iniciar sesión y acceder a la transmisión oficial del duelo entre Inter Miami y Atlético San Luis.

¿Qué necesito para ver Inter Miami vs. San Luis por Apple TV?

Para disfrutar del partido entre Inter Miami y Atlético San Luis es necesario contar con acceso a Apple TV, plataforma que emitirá el encuentro de la Leagues Cup 2026 con la presencia de Lionel Messi. La transmisión estará disponible para múltiples dispositivos compatibles.

Inter Miami vs. San Luis se enfrentan por la Leagues Cup, con la transmisión de Apple TV. (Video: Inter Miami)