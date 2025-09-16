Inter Miami vs. Seattle Sounders se enfrentan por la MLS. (Diseño: Christian Marlow)
Desde el Chase Stadium de FL, vs. se ven las caras este martes 16 de setiembre por una nueva jornada de la , a través de la transmisión de Apple TV y la MLS Season Pass. El choque tendrá lugar desde las 6:30 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia), con una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela; y dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay. Además, puedes seguir la transmisión de Apple TV para el territorio latinoamericano, sumado a su plataforma de streaming: Apple TV+. Toma nota: no recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV, señal pirata. Sigue todos los detalles en Depor.

Previa Inter Miami vs. Seattle Sounders. (Video: ESPN)
