Desde el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Inter Miami vs. St. Louis City se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 17 de la Major League Soccer (MLS). El duelo se jugará este sábado 1 de junio desde las 6:30 p.m. (hora peruana). El equipo de Lionel Messi busca una nueva victoria para seguir en la cima de la Conferencia Este y para ello quiere asegurarse en tema de puntos; además busca campeonar por otro objetiivo: el Mundial de Clubes. Mientras tanto, la visita, está ubicada en el puesto de la Conferencia Oeste. El partido será transmitido por Apple TV y MLS Season Pass para toda América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas todos los detalles del partido en la web de Depor.

Inter Miami recordó una jugada de Leonardo Campana. (Video: Inter Miami)

Inter Miami vs. St. Louis: probables alineaciones

Drake Callender; Serhiy Kryvtsov, Tomás Avilés, Marcelo Weigandt, Jordi Alba; Sergio Busquets, Julian Grassel, Federico Redondo; Luis Suárez, Robert Taylor y Lionel Messi. St. Louis City: Roman Bürki; Joakim Nilsson, Tim Parker, Kyle Hiebert, Tomas Totland; Indiana Vassilev, Njabulo Blom, Christopher Durkin; Joao Klauss, Célio Pompeu y Rasmus Alm.