¡Se encienden las alarmas en la Selección de Argentina! Como pocas veces visto, Lionel Messi fue sustituido en un encuentro oficial con su club, en este caso, el Inter Miami. Y es que cuando transcurrían 36′ minutos del primer tiempo del duelo ante Toronto, por la fecha 33 de la MLS, el astro rosarino alzó la mano y solicitó su cambio, presentando molestias que le impedían seguir jugando en el DRV PNK Stadium.

Luego de haber disputado 12 partidos en poco más de un mes y medio con las ‘Garzas’, el ‘10′ no se encontraba en las mejores condiciones. Por este motivo, no estuvo presente en el duelo ante Bolivia y se esperó que llegue en las mejores condiciones a la MLS. Sin embargo, el plan de Gerardo Martino no salió como él esperaba, luego de que el nacido en Rosario jugó solo 36 minutos del encuentro ante Toronto.

Cabe resaltar que los problemas en Inter Miami son cada vez más complicados. Y es que a puertas de disputar la final de la US Open Cup ante Houston Dynamo, en Florida, Jordi Alba también abandonó el terreno de juego por lesión. Así pues, el ‘Tata’ esperará los resultados de los exámenes a los que serán sometidos ambos jugadores, con el objetivo de determinar si contará o no con ellos para sus próximos retos.

El Inter Miami en la tabla de posiciones

El Inter Miami se encuentra en el decimocuarto lugar de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) con 28 puntos en 27 partidos. La situación del equipo es complicada, y necesita una remontada impresionante en los siete partidos restantes para asegurar un lugar en los playoffs, actualmente en manos del DC United, que ocupa el noveno lugar con 34 puntos en 28 partidos.

A pesar de esta derrota, el Inter Miami buscará recuperarse y volver a la senda de la victoria en los partidos restantes de la temporada. La presencia de Lionel Messi continúa siendo un factor determinante en el rendimiento del equipo, y los fanáticos esperan verlo de regreso en el campo en futuros encuentros.





