Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps EN VIVO vía Apple TV con Messi: dónde ver transmisión gratis
Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps EN VIVO vía Apple TV con Messi: dónde ver transmisión gratis
Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la señal de Apple TV y MLS Season Pass, en el marco de la final de temporada. Sigue este partido entre Lionel Messi y Kenji Cabrera.
Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 6 de diciembre, desde el Chase Stadium por la final de la Major League Soccer (MLS) con la presencia de Lionel Messi como titular. Este choque iniciará desde las 2:30 p.m. (hora peruana) y será duelo único para definir el campeón de temporada. La transmisión estará disponible en la señal de de Apple TV y la MLS Season Pass. Recuerda, no accedas a la transmisión de Fútbol Libre TV, señal pirata, no lo recomendamos. No te pierdas el minuto a minuto y detalles en la web de Depor.
Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps por MLS. (Video: FOX Deportes) SOBRE EL AUTOR
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.