Arranca la Eurocopa para el campeón. Italia, con una nueva generación de futbolista, se enfrenta a Albania en encuentro correspondiente a la fecha 1 del Grupo B; esta será la primera vez que ambas selecciones miden fuerzas en un campeonato europeo. El choque se disputará en el Signal Iduna Park de la ciudad de Dortmund (Alemania) este sábado 15 de junio a las 21:00 hrs (hora local) . Consulta la guía de canales, los horarios y más detalles de los protagonistas para vivir minuto a minuto la pasión del fútbol.

El cuadro dirigido por Luciano Spalletti lleva seis partidos seguidos sin conocer la derrota y su último resultado fue una victoria, por la mínima, ante Bosnia y Herzegovina. Por otro lado, los pupilos de Sylvinho han marcado seis goles en sus últimos dos juegos y quieren dar la sorpresa en su debut en la Eurocopa 2024.

¿Dónde ver Italia - Albania en vivo y online, por Euro 2024?

El partido de Italia y Albania será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por SKY Go Italia, RaiPlay, NOW TV, RAI 2, Sky Sport 251, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio y Sky Sport 4K para el público italiano y TV Klan, para el albano.

En Sudamérica se podrá ver por ESPN (TV) y Star+ (Streaming) en los países de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; mientras que en México la cobertura estará a cargo de Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

Los fanáticos del fútbol en el Reino Unido pueden ver la Eurocopa GRATIS en BBC iPlayer. No te preocupes si estás en otra parte del mundo, porque puedes ver las transmisiones en vivo de la Eurocopa 2024 desde cualquier lugar con una VPN.

¿A qué hora juegan Italia - Albania en directo, por Eurocopa 2024?

Italia se presenta en la Eurocopa 2024 frente a Albania a las 21:00 hs (hora de Italia, España, Francia, Alemania). Si estás en Norteamérica, las horas son las siguientes: 3:00 pm (ET), 2:00 pm (CT), 1:00 pm (MT) y 12:00 pm (PT).

¿A qué hora juegan el partido Italia - Albania por la Eurocopa desde Latinoamérica?

México, CDMX – 13:00 horas

Costa Rica, San José – 13:00 horas

Honduras, Tegucigalpa – 13:00 horas

Nicaragua, Managua – 13:00 horas

El Salvador, San Salvador – 13:00 horas

Guatemala, Ciudad de Guatemala – 13:00 horas

Perú, Lima – 14:00 horas

Ecuador, Quito – 14:00 horas

Colombia, Bogotá – 14:00 horas

Panamá, Ciudad de Panamá – 14:00 horas

Haití, Puerto Príncipe – 15:00 horas

Cuba, La Habana – 15:00 horas

Venezuela, Caracas – 15:00 horas

República Dominicana, Santo Domingo – 15:00 horas

Bolivia, La Paz – 15:00 horas

Puerto Rico, San Juan – 15:00 horas

Canadá, Ottawa – 15:00 horas

Argentina, Buenos Aires – 16:00 horas

Chile, Santiago – 16:00 horas

Paraguay, Asunción – 16:00 horas

Uruguay, Montevideo – 16:00 horas

Brasil, Brasilia – 16:00 horas

Información del partido Italia - Albania

Fecha: sábado 15 de junio

Horario: 21:00 en Alemania, 13:00 en México, 15:00 en USA (ET)

Estadio: Signal Iduna Park

Ciudad: Dortmund, Alemania