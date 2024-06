Italia vs. Bosnia se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV HOY, este domingo 9 de junio, por amistoso internacional rumbo a la Eurocopa 2024, en un duelo que se realizará en el Estadio Carlo Castellano. La pguna está pactada desde la 1:45 p.m. (hora peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos cuadros.

Declaraciones de Vicario previo al partido amistoso. (Video: @Azurri)

Italia vs. Bosnia: probables alineaciones

Italia (4-2-3-1) : Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Cristante, Jorginho; Orsolini, Pellegrini, Chiesa; y Retegui. DT : Luciano Spalletti.

: Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Cristante, Jorginho; Orsolini, Pellegrini, Chiesa; y Retegui. : Luciano Spalletti. Bosnia y Herzegovina (5-4-1): Vasilj; Gazibegovic, Radeljic, Katic, Ahmedhodzic, Bicakcic; Hajradinovic, Saric, Tahirovic, Gigovic; y Demirovic. DT: Sergej Barbarez.