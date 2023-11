Italia vs. Macedonia se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la novena fecha de las Eliminatorias Eurocopa 2024, en el grupo C. El duelo se llevará a cabo este viernes 17 de noviembre, desde las 2:45 p.m. (hora peruana), en el estadio Olímpico de Roma. La ‘Azzurra’ parte con la necesidad de ganar para no alejarse de la clasificación, ya que son terceros. Por el lado de la visita, de ganar, alcanzará la tercera casilla, para acercarse a los puestos de arriba. La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa el minuto a minuto y las incidencias del partido en Depor.





Luciano Spaletti, previo al duelo ante Macedonia. (Video: Twitter)





Italia vs. Macedonia: probables alineaciones

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Locatelli, Frattesi, Barella; Berardi, El Shaarawy, Scamacca.

Macedonia: Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Askovski, Elezi, Bardhi, Atanasov, Alioski; Miovski, Elmas.