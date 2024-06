Italia vs. Suiza se ven las caras (EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV HOY) este sábado 29 de junio en el estadio Olímpiico de Berlín por los octavos de final de la Eurocopa 2024. La pugna deportiva está programada para iniciar desde las 11:00 a.m. (horario en Perú) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de ESPN y Disney Plus. En México, el partido se verá en Sky Sports y Sky+, en Estados Unidos por FOX Sports, FuboTV y ViX, mientras que en España va por RTVE. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor. ¡Siguen las emociones!

Donarumma se prepara para el duelo de Italia vs. Suiza. (Video: Italy)

Italia vs. Suiza: probables alineaciones

Italia : Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Scamacca, Chiesa.

: Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Scamacca, Chiesa. Suiza: Sommer; Schär, Akanji, Rodríguez; Stergiou, Xhaka, Freuler, Aebischer; Ndoye, Embolo, Vargas.

