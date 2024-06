Italia vs. Turquía se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) en partido amistoso internacional. El duelo se jugará este martes 4 de junio, desde las 2:00 p.m. (hora peruana), en el estadio Renato Dall’ara. La ‘azurra’ busca prepararse para la próxima Europa, donde quiere repetir el título del año 2021, cuando vencieron a Inglaterra por penales. La visita, va por la misma misión y quiere dar la sorpresa en el torneo continental. La transmisión de este partido podrá ser vista a través de la señal de ESPN y STAR Plus para toda Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Nicolo Fagioli previo al partido amistoso. (Video: Italy)

Italia vs. Turquía: probables alineaciones

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Di Marco; Jorginho, Barella, Pellegrini; Chiesa, Zaccagni y Scamacca. Entrenador: Luciano Spalletti.

Turquía (4-2-3-1): Cakir; Kadioglu, Akaydin, Bardakci, Özkacar; Yüksek, Kökcü; Calhanoglu, Arda Güler, Akturkoglu y Yilmaz. Entrenador: Vincenzo Montella.