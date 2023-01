Como es habitual, en cada Mundial surgen nombres inesperados que logran aumentar su fama e influencia de forma impresionante. En Qatar 2022, una de las personas afortunadas fue la modelo croata Ivana Knoll. Durante el torneo internacional, la influencer llamó la atención de todos por su forma de vestir. Se volvió viral en muchas ocasiones, los fanáticos la grababan cuando entraba y salía de los estadios. Sin embargo, lo que nadie sabía era que varios futbolistas le habían escrito por privado.

Ivana Knoll se convirtió en una de las estrellas inesperadas. Su popularidad creció de manera descomunal durante el torneo. Incluso varios jugadores del Mundial la contactaron de forma privada. Así lo reveló la modelo de 26 años en entrevista con Barstool Sports. ¿Qué le dijeron los futbolistas de Qatar 2022?

“Algunos de los jugadores me pedían perdón por lo de mañana antes del partido contra Croacia”, comentó la mujer considerada como “Novia del Mundial de 2022″. “Recuerdo que algunos jugadores enviaron mensajes sobre ‘cómo estás, bla, bla, bla. ¡Yo no respondía hasta que perdían!”, agregó la modelo.

Knoll no se animó a revelar los nombres de los jugadores ni los contenidos de los mensajes, pero admitió que pasó un gran momento en Qatar 2022 y que su vida cambió para mejor. “Solo me divierto con todo el mundo. Supongo que a la gente le gusto porque soy guapa. No me interesa conocer a nadie aquí. Mi intención es hacer sonreír a la gente, eso es todo”, apuntó.

Al final, según Ivana Knoll, no habló mucho con ninguno de los jugadores que le enviaron mensajes. Es más, no se animaba a responder hasta que Croacia ganara el partido. Recordemos que el equipo liderado por Luka Modric llegó hasta las semifinales del Mundial Qatar 2022, pero perdió ante Argentina, que luego se convertiría en el nuevo campeón mundial.

¿Quién es Ivana Knoll?

Es una mujer croata que se dedica al modelaje. La también influencer ganó el certamen Miss Croacia hace unos años, pero su popularidad creció cuando viajó a Qatar para alentar a su selección. Ella impactó a todos los qataríes con sus vestimentas, pero se defendió y contó que sí podía usar esos atuendos en público.

“Los lugareños me confirmaron que puedo usar lo que quiera (…). Nunca tuve miedo de que me arrestaran por ser lo que soy, y no creo que pueda lastimar alguien que usa un bikini. Y, si eso merece ser arrestada, entonces arréstenme”, dijo la modelo al portal TMZ Sports.





