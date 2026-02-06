adidas lanzó la Bob Marley Collection, una colección cápsula off-pitch de ocho piezas que explora la conexión histórica entre el fútbol, la música y la identidad cultural de Jamaica, tomando como referencia el legado de uno de los íconos más influyentes del país caribeño.
Desarrollada junto a la Bob Marley Foundation, la colección se apoya en material de archivo y en prendas utilizadas por Bob Marley durante sus giras internacionales, reinterpretadas bajo una estética deportiva contemporánea. El concepto central de la propuesta es “Football is Freedom”, una frase que refleja la relación del músico con el fútbol y su visión del deporte como un espacio de libertad, expresión y encuentro social.
Las prendas incorporan gráficos ondulados inspirados en el ritmo de su música y en el espíritu jamaicano, así como un branding exclusivo que combina el trébol de adidas Originals con una tipografía caligráfica creada especialmente para esta colaboración. Estos elementos unifican una propuesta pensada tanto para la cultura futbolera fuera de la cancha como para el uso cotidiano.
Entre las piezas más destacadas se encuentran la camiseta en amarillo dorado, la chaqueta y el pantalón track en verde esmeralda y morado, además de camisetas, shorts, calcetines y accesorios que completan una colección con fuerte identidad visual y cultural.
La colección adidas x Bob Marley ya se encuentra disponible en la web, en la app de adidas y en tiendas físicas.