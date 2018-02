"James juega de James, existen futbolistas que no tienen un puesto"

César Luis Menotti, el entrenador campeón mundial con la selección Argentina en 1978, aseguró hoy que James Rodríguez , del Bayern Munich , juega de "James", pues considera que "genera juego" en donde lo pongan.



"Si a mí me preguntan de qué juega James, pues de James. ¿De qué quieren que juegue, a ver? No lo van a poner de arquero, juega de él, hay veces que el futbolista se encuentra en algunos lugares donde esa interpretación no aparece", dijo Menotti en una entrevista con el programa El Alargue, de Caracol Radio.



El entrenador aseguró que James Rodríguez es uno de esos jugadores como los argentinos Lionel Messi y Paulo Dybala, así como el brasileño Pelé, que rinden en cualquier sector del campo.



"Son futbolistas que juegan de ellos, que juegan en un sector de la cancha donde generan juego, donde tienen 'pasegol', donde tienen definición. Entonces puede depender también de la idea del entrenador", aseguró.



Menotti, que dirigió a Argentina también en el Mundial de España 1982 y luego a clubes como el Barcelona, explicó que no se puede decir que futbolistas como James juegan de volantes, ni de atacantes, ni de enganches, porque son de aquellos que no tienen un puesto.



"Hay jugadores que son todo y que tienen todas las condiciones. El tema es asociarlo a la idea del entrenador para que siga siendo él y ayude a que el equipo juegue mejor", concluyó.