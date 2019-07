Apela al sentimiento: Napoli pide un "sacrificio" al Real Madrid por James Rodríguez

Aún no se dan por vencidos. La 'novela' de James Rodríguez al Napoli parece estar llegando a su final y en el sur de Italia esperan que con un final feliz. Nuevamente el presidente de la institución italiano salió al frente para actualizar el panorama de uno de los traspasos más mediáticos de los últimos mercados e hizo un importante pedido al Real Madrid.

Aurelio De Laurentiis afirmó, en entrevista con 'Sky', que desde las oficinas del San Paolo están dispuestos a hacer sacrificios, pero que esperan que el Real Madrid haga más.



" Estamos dispuestos a sacrificarnos, pero también se lo pedimos al Real Madrid. Seguimos esperando... ahora ellos tendrán que considerar que antes que tener a un jugador descontento en su casa, es mejor que lo manden a otro lugar, incluso cedido", dijo el mandamás del cuadro napolitano.



"Para él sería un regalo. Al estudiarlo, me di cuenta de que había ganado tanto en solo dos campañas con Carlo Ancelotti, tanto en Real Madrid y Bayern Múnich", agregó De Laurentiis.

Por otro lado, el 'presi' desmintió que haya hablado directamente con su par del Madrid Florentino Pérez, debido a que tienen a Cristiano Giuntoli que es amigo de James para realizar la operación.



"Yo no he hablado con Florentino de James. Si me llama le responderé, nunca hemos negociado directamente", finalizó.

