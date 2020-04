Si bien no ha contado con grandes oportunidades desde que llegó a Boca Juniors en julio del año pasado, Jan Hurtado es seguido por los principales equipos europeos desde que apareció en el Mundial Sub 20 de 2017 y según su agente, podría dar el salto nada menos que a Italia, para ser más exactos, a la Juventus.

Según contó Rodolfo Baque, representante del venezolano, habría interés desde Turín y desde la capital italiana, debido a la amistad que hizo Hurtdo con De Rossi, cuando el 'Tano' jugó en Boca.

“Si yo dijera los clubes que me han llamado por Hurtado... De la Juventus hubo gente que vino a preguntar”, dijo el agente en diálogo con ‘La Red’.

Y agregó: “Lo que tiene él a mi entender es que la bonhomía del venezolano hizo que se hiciera muy amigo de (Daniele) De Rossi. El italiano vivía frente a la casa de Hurtado y lo llevaba todos los días a los entrenamientos. De la Roma igualmente no me llamaron y en Boca no me dijeron nada”, aseguró Baque.

Jan Hurtado llegó a Boca el 6 de julio del año pasado y firmó contrato por los próximo cuatro años. Debutó el 28 del mismo mes en la victoria del cuadro argentino por 0-1 sobre Paranaense por octavos de Copa Libertadores 2019. Mientras que su primer gol lo hizo en el triunfo de Boca 2-0 ante San Lorenzo por la fecha 7 de la Superliga 2019-20, en setiembre.

