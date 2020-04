Ya lo dijo Simeone luego de la clasificación del Atlético de Madrid a cuartos de final de la Champions League en Anfield, “Jan Oblak es el Messi del arco”. El portero esloveno se mantiene ya hace varias temporadas en gran nivel, y ha sido reconocido como el mejor portero de la década.

En esta ocasión, la revista especializada 'Four Four Two' elaboró y dio a conocer la clasificación de los mejores porteros de los últimos 10 años, y el esloveno encabeza la lista.

La publicación destaca la actuación de Oblak frente al Liverpool en Anfield. "Los ataques llegaron en oleadas, pero una y otra vez fueron frustrados por él".

Pero no es lo punico. ‘Four Four Two’ también tuvo en cuenta el porcentaje de paradas en LaLiga (73,1%) y que está cerca de alcanzar el centenar de encuentros sin encajar gol: lleva 99 porterías a cero en 178 partidos.

