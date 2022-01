El 10 de mayo del 2021 será una fecha que quedará grabada para siempre en la memoria de Jhonnier Montaño. Con apenas 16 años, se dio su debut como futbolista profesional vistiendo la camiseta de Deportivo Municipal. Se jugaba el minuto 81 del choque ante Alianza UDH y Franco Navarro ordenó su ingreso al campo de juego del estadio Alberto Gallardo, en reemplazo de Hideyoshi Arakaki.

Cuando parecía que aquel suceso marcaría el punto de partida para consolidarse en la Liga 1, el hijo del recordado exjugador de Alianza Lima optó por abrirse camino fuera de nuestras fronteras. Se enroló a las filas de la Escuela de Fútbol Huesca (España), para ganar el rodaje suficiente que le permita militar por muchos años en la élite del balompié.

Llegó al fútbol juvenil ibérico a mediados del año pasado y no tuvo problemas en acoplarse rápidamente a la exigencia y nivel de juego en el ‘Viejo Continente’. Ganó protagonismo, hizo goles y brindó asistencias. Combo completo que lo ilusiona con miras al mediano plazo. Mientras se toma unos días de vacaciones en Lima, Montaño dialogó con Depor sobre su primera aventura en el exterior y lo importante que será para su carrera su pasó por Huesca.

“Esta experiencia en Europa la tomé con mucha responsabilidad, pensando que era un nuevo camino para mí. Todos me recibieron de la mejor manera, eso contribuyó a que me sienta más a gusto. No me costó la adaptación. La escuela es como una familia”, afirmó el ex hombre de la ‘Franja’.

Elección con miras a futuro

A pesar de tener la posibilidad de seguir sumando minutos en la primera división del fútbol peruano, Montaño optó por migrar hacia España para jugar en el equipo juvenil de la Escuela de Fútbol Huesca. Decisión que fue meditada, pensando en su futuro como profesional.

“La decisión de llegar a España fue para empezar una carrera en el ambiente europeo, que sea el inicio de escribir mi propia historia en esas tierras, que me empiezan a conocer y tener la posibilidad de llegar a un club grande de este continente. Mi sueño es jugar en un equipo del ‘Viejo Continente’ de manera profesional. La idea es conocer cómo se juega el fútbol allá (en Europa) y sobre todo la disciplina”, precisó el habilidoso atacante.

Y añadió: “Estar en España me ha aportado en muchos aspectos. Desde lo psicológico, jugar bajo otra intensidad, conocer otras ideas y tipo de jugadores. He evolucionado mucho, en especial lo que concierne a la perfilación y manejar cada vez más mi pierna menos hábil (derecha)”.

Emigrar está en sus venas

En 1998, con 15 años, Jhonnier Montaño (padre) recibió su primera oportunidad de emigrar. Llegó al Ajax de Países Bajos para pasar un periodo de pruebas. Aunque no pudo quedarse, aquella experiencia fue el inicio de su paso por el fútbol europeo. Un año más tarde fue fichado por el Parma de Italia. Montaño Jr. conoce a la perfección la historia de su padre. Por ese motivo, siempre suele escucharlo y seguir cada uno de sus consejos.

“Sé que mi padre tuvo su primera experiencia en Europa, siendo aún muy joven. Tenemos permanente contacto todos los días. Siempre está pendiente de cómo me va en mi día a día. Está muy feliz porque va viendo mi evolución. Es muy importante en todo lo que estoy viviendo”, finalizó.

Lo que se le viene en Huesca

Actualmente, Jhonnier disputa el Torneo Regional Preferente con la categoría Sub-23 de la EF Huesca. Como se encuentra varios años por debajo del límite, tiene puesta la mira en seguir adquiriendo aptitudes que le permitan llegar al nivel profesional europeo.

“Quiero seguir aprendiendo y captando la idea de juego del fútbol de allá. Además, deseo alcanzar el ascenso a la tercera división, para ello me he propuesto seguir aportando a mi equipo con goles y asistencias”, comentó.

