Los ultras del Partizan agredieron al técnico Aleksandar Stanojevic luego de que el equipo de Joao Grimaldo fuera goleado por 4-0 ante Estrella Roja en el ‘Derbi Eterno’ de Belgrado. En conferencia, el DT salió con heridas en el rostro. Según informaron los medios serbios, la policía tuvo que acudir al vestuario para proteger a la plantilla. A los insultos contra el DT, le siguió lanzamiento de objetos, que acabaron rompiendo los cristales e hiriendo al entrenador.

“Los aficionados rompieron el cristal, es una situación desagradable, pero no me gustaría hacer un teatro con esto. Si el resultado fuera un empate, no habría venido a la conferencia de prensa. La situación es diferente y por eso vine”, dijo Stanojević.

“Pido disculpas a todos los aficionados del Partizán, pido disculpas por haber permitido perder así. Sin ‘sangre’, sin nada. El Estrella Roja mostró clase y asumo la responsabilidad, esta es la derrota más dura de mi carrera”, continuó. Por último, cuando se le preguntó si iba a presentar su dimisión, como le exigen la parte más radical de la afición del Partizán, declaró: “Estoy aquí, veremos qué pasa. La responsabilidad es mía y estoy dispuesto a asumirla. Está bien gritar ‘Stanoja, vete’, pero que te griten ‘Stanoja, te has vendido’...”. Ya veremos esto primero, ese es el menor de los problemas. Pero ¿a quién me vendí?”.

